Han har varit en av de stora KHL-överraskningarna den här säsongen. När det under lördagen var dags för Skills Competition i samband med KHL:s All-Star Game i Kazan överraskade backen Mathew Maione ännu mer – genom att uppträda med gitarr och skönsång.

Vi har sett många spelare showa loss i samband med olika All-Star-matcher genom åren. Men Mathew Maione, till vardags back i Dinamo Riga, tog showandet till en helt ny nivå under dagens All-Star-festligheter i Kazan där KHL håller sin All-Star-helg.

28-åringen satte sig med en gitarr på isen och drog av bejublad version av Lumineers hit ”Ho Hey”. Där fick han med sig de andra spelarna på isen, bland annat svenske landslagsmålvakten Magnus Hellberg, i stämningsfull allsång.

HE DID IT! @mmaione18!! So proud. pic.twitter.com/n7YOkNjLTC

— Aivis Kalniņš (@A_Kalnins) January 19, 2019