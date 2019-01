Anders Nilsson och Magnus Pääjärvi bjöd på show. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports/IBL

Först bjöd Magnus Pääjärvi på ett konstmål följt av en kraschlandning vid firandet. Sen klev svenske VM-guldmålvakten Anders Nilsson fram och räddade 33 av 34 skott i 4–1-segern över Carolina Hurricanes.

– När laget spelar så pass bra framför mig som de gör just nu är det betydligt enklare att vara målvakt, säger Nilsson till Sportsnet.

Precis i början på det nya året kom beskedet att Anders Nilsson hade trejdats från Vancouver Canucks till Ottawa Senators. Den svenske VM-målvakten från i våras hade kört fast en aning i Canucks och när han lämnade laget hade han elva raka matcher utan seger i bagaget.

Sedan trejden till Ottawa har Nilsson lyft sitt spel. Han förlorade förvisso debutmatchen mot Minnesota, men sedan dess har Nilsson visat prov på storstilat spel mellan stolparna. I nattens match mot Carolina kom 28-åringens fjärde seger på de fem senaste matcherna.

BETYDLIGT BÄTTRE STATISTIK

Nilsson stod för 33 räddningar i 4–1-segern borta mot Carolina.

– Hela laget hhar spelat bra framför mig. Vi har inte gett upp många lägen bakåt, nästan inga frilägen, nästan inga två-mot-ett-lägen. När laget spelar så pass bra framför mig som de gör just nu är det betydligt enklare att vara målvakt, säger Nilsson till Sportsnet.

Efter att ha släppt in över tre mål per match i snitt och räddat 89,5 procent av skotten han ställdes mot i Vancouver har Nilsson nu en betydligt finare statistikrad. Under de sju matcher han spelat för den kanadensiska huvudstadsklubben har han räddat 93,1 procent av skotten och bara släppt in 2,14 mål per match.

”SATTE LANDNINGEN RÄTT BRA”

En annan Ottawa-svensk som utmärkte sig i nattens seger var Magnus Pääjärvi. 27-åringen stod för ett riktigt konstmål i den första perioden, när han på volley lyckades slå in pucken bakom Petr Mrazek i Carolinamålet. Målet var svenskens fjärde för säsongen.

Under målfirandet drog Pääjärvi ned en hel del skratt från sina lagkamrater, då han på ett lustigt vis föll ned på isen mitt i glädjeruset (se firandet i videon längre ner).

– Målet får en sjua och jag ger firandet en nia. Jag tycker jag satte landningen rätt bra. Jag fick publiken att skratta lite och det är alltid kul. Jag blev lite för exalterad där. När man väl är uppe i luften finns det inte mycket du kan göra, säger Pääjärvi till nhl.com.

SE PÄÄJÄRVIS KONSTMÅL OCH FIRANDE:

Carolina Hurricanes – Ottawa Senators 1–4 (0–1, 1–3, 0–0)

Carolina: Warren Foegele (6)

Ottawa: Magnus Pääjärvi (4), Bobby Ryan (10), Mark Stone (22), Christian Wolanin (3)