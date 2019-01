Nashville Predators tvingas klara sig utan sin stjärna Ryan Johansen de kommande två matcherna. Anledningen? Han stängs av efter att ha svingat klubban i halsen på Winnipegs stjärnforward Mark Scheifele, meddelar NHL:s disciplinnämnd.

Nashville’s Ryan Johansen has been suspended for two games for high-sticking Winnipeg’s Mark Scheifele. https://t.co/7hLAUSFrZS

— NHL Player Safety (@NHLPlayerSafety) January 18, 2019