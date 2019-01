Henrik Lundqvist är på god väg att klättra upp bland de riktigt stora målvakterna i NHL-historien. Efter nattens 3–2-seger mot Boston Bruins passerade han legendariske Terry Sawchuk och gick upp på sjätte plats på listan över de vinstrikaste målvakterna i ligans existens.

– Jag är väldigt stolt över att vara med på den listan, säger svensken.

NHL-karriärens 446:e blev ett faktum i natt. Henrik Lundqvist stoppade 27 skott i New York Rangers bortamöte med Boston Bruins, hjälpte laget till en 3–2-seger och gick upp på sjätte plats på listan över de mest vinstrika målvakterna i ligans historia.

36-åringen var tidigare delad sexa med Terry Sawchuk, den avlidne kanadensaren som var aktiv i NHL mellan 1950 och 1970 och vann Stanley Cup fyra gånger. Tre med Detroit Red Wings och en med Toronto Maple Leafs.

Framför sig på listan har Lundqvist närmast Curtis Joseph (454 vinster) samt Roberto Luongo (480) och Ed Belfour (484). Martin Brodeur toppar listan i överlägsen stil (691 vinster) med Patrick Roy (551) som tvåa.

– Det är något man inte tänker på när man startar sin karriär eller ens när man är sju, åtta, nio eller, som jag, 14 år in i karriären nu. Första gången man tittar på listan är antagligen när man når topp-tio. Där finns det väldigt många målvakter som betydde mycket för mig när jag växte upp, både i form av inspiration och vad de betydde för sporten. Att vara däruppe är definitivt något jag är stolt över och vi får se var det slutar. Just nu försöker jag kämpa och ha kul.

That’s @NHL win 446 for Henrik!

He now has sole possession of sixth place on the NHL’s all-time wins list passing Terry Sawchuk.

Congrats HEN-RIK! #NYR pic.twitter.com/vohQ6rgI0B

— New York Rangers (@NYRangers) January 20, 2019