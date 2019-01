Calgary Flames fortsätter att vara Albertas bästa NHL-lag. I natt vann de ytterligare ett riktigt tufft derby – där Oliver Kylington blev matchvinnare med karriärens andra NHL-mål.



Edmonton Oilers och Calgary Flames fortsätter att vara två av NHL.s argaste rivaler. Nattens ”Battle of Alberta” var inget undantag. Det innehöll visserligen inga slagsmål, men väl 18 utvisningar och en hel del känslor.

Calgary drog det längre strået i Rogers Place i Edmonton och vann med 5–2. Detta sedan Oliver Kylington blivit matchvinnare med sitt 3–0-mål. Ett direktskott från högra sidan som slank in mellan benen på Oilers finske målvakt Mikko Koskinen. Framspelningen stod Mikael Backlund för.

Oliver Kylington wires one right through Koskinen's five-hole. 3-0 #Flames #CGYvsEDM #BattleofAlberta pic.twitter.com/mchetE0E9I

