Han var en av Tre Kronor allra bästa spelare under VM. Men nu har Adam Larsson det tuffare. Han sågas efter en ny svag match i natt.

– Det här är bland det värsta jag sett av honom, skriver TSN:s Ryan Rishaug.

Med backkompisen Oscar Klefbom skadad har Adam Larsson haft det tufft. Han har radat upp flera tveksamma insatser, och under nattens 7-4-förlust mot Carolina Hurricanes fick han ta emot en rejäl sågning från TSN:s Ryan Rishaug.

– Det här är bland det värsta jag sett Adam Larsson spela. Han är inte ensam, men det har varit en fruktansvärd kväll för honom, skrev Rishaug.

This is some of the worst hockey I've seen Adam Larsson play. He's not the only one, but this has been an awful night for him. Oilers have been atrocious. Effort level, attention to detail not even in the ball park. Can only imagine what the owner is thinking watching this.

— Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) January 21, 2019