Elias Pettersson är tillbaka. Han är tillbaka med besked. Svensken stod för 1+1 när Vancouver 3-2-slog Detroit i natt.

– Jag spelar helllre än tittar på, säger han efter sin storartade återkomst.

Efter fem matcher skadefrånvaro på grund av en smäll på knät var Elias Pettersson i natt tillbaka i Vanvouvers laguppställning. Svensken, som snart kommer få epitetet superstjärna, hade inte direkt några planer att smyga igång efter skadan. Han klev in och ledde sitt Vancouver till ännu en seger.

Det tog bara 10:16 av den första perioden innan han mycket elegant styrde in 1-0. Brock Boeser tog ett skott som superrookien knackade ned. Efter att Detroit vänt matchen till 2-1 andra perioden låg Pettersson bakom 2-2. Han spelade fram Bo Horvat som sköt sitt 18:e mål för säsongen. Antoine Roussell fullbordade sedan vändningen och sköt Canucks till seger.

Det blev alltså 1+1 för Elias Pettersson i comebacken. Totalt har det blivit 44 poäng (23+21) på 39 matcher.

– Det är underbart att vara tillbaka. Jag spelar hellre än tittar på. Min familj är i sta så det är kul att spela, och för lagets skull, att vinna, sade han till media efter att ha gjort ännu en flerpoängsmatch.

Petey has his 23rd goal of the season and the #Canucks have a 1-0 lead after 20. pic.twitter.com/yIbxeDhHvp

— Vancouver Canucks (@Canucks) January 20, 2019