Kajsa Kalméus, här med Rikard Grönborg. Foto: Privat

I kväll får hon kliva upp på Idrottsgalans scen i Globen. Idag blev det officiellt att Hockeysverige.se’s Kajsa Kalméus vinner Lars-Gunnar Björklunds stipendium.

– När nyheten blev offentlig i morse och folk började höra av sig och gratulera med så fina lyckönskningar så bröt jag ju ihop, säger vinnaren.

Rebecca Candevi på Corren och Hockeysverige.se’s egen Kajsa Kalméus får i kväll ta emot det mycket prestigefyllda stipendiet i Lars-Gunnar Björklunds ära. De får 30 000 kronor vardera för att göra en utredning kring ett visst ämne inom idrotten.

”I den kanske starkaste konkurrensen någonsin fanns två moderna ansökningar som stack ut. Genom Kajsa Kalméus och Rebecca Candevi kan vi uppfylla vår ambition att möjliggöra idéer som syftar till att utveckla svensk sportjournalistik”, löd motiveringen.

Kajsa Kalméus funderade på flera olika alternativ för vilken undersökning hon skulle vilja bedriva. Men till sist var valet enkelt. Hon ska undersöka hur den journalistiska processen ser ut i arbetet med texterna på sajten The Players Tribune, ett nyhetsmedia där idrottare själva berättar gripande livsöden eller kring hur de blev som de blev.

Kajsa berättar själv varför valet föll på just The Players Tribune.

– Att få möta idrottare och låta deras personlighet, känslor och mänsklighet få ta plats är det bästa jag vet i mitt yrke. Jag har under flera år läst de gripande käftsmällar till texter som TPT producerar och för varje text blir jag mer och mer imponerad och inspirerad. The Players Tribune är vad jag ser som sportjournalistikens guldkorn. De lyckas fånga varenda liten nerv i sina texter. Så med det som bakgrund så kändes det som ett givet val att satsa på just det projektet. Dels för egen inspiration och motivation, men också med en dröm om att göra en liknande sak i Sverige, om det är möjligt, berättar Kajsa Kalméus för hockeysverige.se.

”FINNS SÄKERT HUNDRATALS STARKA HISTORIER”

Hon menar att det borde kunna gå att starta en liknande satsning även här i Sverige. Men det finns utmaningar som behöver överkommas längs vägen.

– Historierna tror jag finns där, som sagt. Eller det vet jag att de gör. Men The Players Tribune har starka ekonomiska förutsättningar, inte minst med grundaren och baseball-legendaren Derek Jeter i bakgrunden. Det skulle såklart vara en utmaning i en eventuell svensk satsning. En rolig utmaning! Och att folk vill läsa långa, djupa och nakna texter är jag övertygad om. Att det finns idrottare som vill berätta sina historier, med egna ord, tror jag också.

– Det finns säkert hundratals starka historier inom svensk idrott som skulle kunna passa på en svensk version av en sån sajt. Det kan vara stora, livsvändande berättelser. Men även små, varma historier från vardagen i en idrottares liv som vanligtvis kanske inte berättas i den traditionella sportjournalistiken.

Hur känns det att ha vunnit stipendiet?

– Jag är bara så himla, himla glad. Det är så mycket känslor just nu. Att dels få besöka det ställe jag inspireras av och drömmer om att jobba på är ju en stor lycka i sig. Men när nyheten blev offentlig i morse och folk började höra av sig och gratulera med så fina lyckönskningar då bröt jag ju ihop! Jag satt, på riktigt, och grät på tåget till Stockholm. Jag känner mig så himla lyckligt lottad. Men nu försöker jag mest fokusera på att inte ramla, svimma eller få tourettes på scenen på Idrottsgalan, avslutar Kajsa.