Ni är många som har frågat när den kommer tillbaka. Nu kan vi glädja er med att fantasy-tävlingen NHL-coachen gör comeback. Tävla mot dina polare och gör upp om fina priser.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL NHL-COACHEN!

Under flera år har hockeysverige.se och Everysport presenterat fantasytävlingen NHL-coachen. Så också den här säsongen. I dag öppnar vi upp den nya sajten och ger er möjlighet att sajna upp era lag. Tävlingen startar sedan den 29 januari, efter kommande helgs All-Star-uppehåll.

NHL-coachen går ut på att man tar ut ett lag bestående av en målvakt, två backar, tre forwards och en coach. Alla spelare och tränare i ligan är individuellt prissatta och du har som deltagare 20 miljoner dollar att spendera på de sju individer du vill ta ut.

TÄVLA MOT POLARNA

Målvakten får poäng efter hur få mål de släpper in medan utespelarna premieras baserat på hur de producerar och coachen efter hur laget presterar. Exakt hur många poäng spelare/coacher får finner ni under fliken ”regler” på hockeysverige.se/nhl-coachen.

Det finns också möjligheter att skapa enskilda ligor där man kan tävla mot kompisar och andra man väljer att bjuda in. För de som presterar allra bäst i tävlingen finns möjligheten att vinna fina priser. Vi har bland annat presentkort från Gameday.se, kläder från Nations Network och hockeyspelet You Crash The Game i potten.

Så vad väntar du på…?

In och ta ut ditt lag nu och bevisa att DU är den största NHL-experten i Sverige!

