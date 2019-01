Efter en lång poängtorka har Pierre Engvall nu kommit igång i AHL. I natt gjorde han ett snyggt solomål och har därmed stått för fyra mål på de fem senaste matcherna.

Han inledde säsongen som han avslutade den förra men därefter stannade poängproduktionen för Pierre Engvall. Inte ett enda poäng på en hel månad, i totalt 13 matcher lämnade han isen utan att ha registrerats för varken mål eller assist.

Nu har den tidigare Mora- och HV-spelaren varvat upp igen och stod för ett snyggt mål i nattens match mellan sitt Toronto Marlies och Charlotte Checkers i AHL. Målet var hans fjärde på fem matcher.

WOW. What an individual effort from Pierre Engvall here to put the #Marlies up 4-0. He's red hot as of late. (4 goals in last 4.66 games). @TLNdc pic.twitter.com/vnEQNIQn48

— Jacob Stoller (@JLStoller) January 20, 2019