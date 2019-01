Robin Lehner och Mika Zibanjead prisas efter veckans framgångar. Foto: IBL Bildbyrå

Robin Lehner och Mika Zibanejad har haft en otroligt bra vecka. De prisas nu till veckans två bästa spelare av NHL. Lehner etta och Zibanejad tvåa.

Robin Lehner har nått en helt ny nivå med sitt spel under säsongen och har under vintern varit en av NHL:s bästa målvakter. Om inte den bästa. Han har lägst antal insläppta mål per match, näst högst räddningsprocent och näst flest nollor i hela ligan. Med detta storspel har han hjälpt sitt New York Islanders till toppen av Metropolitan Division

Under föregående vecka stod han för nya succéprestationer. Under sina tre matcher under veckan släppte han endast in två mål och räddade totalt 65 av 67 skott. Under söndagsnatten höll han nollan mot Anaheim. Statistiken under de tre matcherna han stod är helt otroligt 97,0 i räddningsprocent och 0,67 insläppta mål per match. Detta gör honom till veckans spelare i NHL.

ZIBANEJAD NÄST BÄST

Mika Zibanejad hade också en succévecka och producerade fem mål och två assist för totalt sju poäng på sina tre matcher. I alla tre matcherna sköt han det matchavgörande målet för sitt New York Rangers.

Hans bästa match under veckan kom mot Carolina Hurricanes under tisdagen. Då stod han för fyra poäng, två mål och två assist. Det är tredje gången den här säsongen som han gör fyra poäng i en och samma match. Han prisas som veckans näst bästa spelare i NHL.

Zibanejad har stått för 44 poäng på 48 matcher och går mot sin klart bästa säsong poängmässigt. Hans personbästa är 51 poäng under en säsong.