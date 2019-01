Robin Lehner är glödhet och höll en ny nolla i natt. Foto: imago sport

Sagan om Robin Lehner bara fortsätter. Framgångarna fortsätter, i natt höll han säsongens tredje nolla. Han har nu vunnit 15 matcher med Islanders för att jämföra med de 14 vinsterna han noterades för under förra säsongen.

Robin Lehner har blivit omåttligt populär i den blåoranga delen av New York. Under nattens match mot Anaheim Ducks höll han sin tredje nolla för säsongen och blev belönad med att hela arenan skanderade hans namn.

– Det är fantastiskt, fansen är det som ger oss energin. Det är riktigt kul att spela inför fans som dessa, säger Lehner efter matchen.

”HAN ÄR ETT HUS”

Av sina tolv senaste matcher har Robin Lehner vunnit elva matcher. Under de tolv matcherna har han smått osannolika 95,3 i räddningsprocent och 1,30 i insläppta mål per match. Nattens nolla var hans andra under det spannet.

– Han är enormt viktig. Han är som ett stort hus i målet för oss. Oavsett hur du vrider och vänder på det så har båda våra målvakter varit riktigt stabila i år, säger Lehners lagkamrat Cal Clutterbuck som blev tvåmålsskytt i matchen.

Lehner har under hösten och vintern växt ut till att bli en av NHL:s bästa målvakter, till skillnad från ifjol. Förra året vann han 14 matcher med sitt Buffalo. Den här säsongen är han redan upp i 15 segrar med Islanders.

New York Islanders har nu vunnit fem raka matcher. De drygar därmed ut sin ledning i Metropolitan Division och har nu tre poäng ner till nästa lag. Anaheim tappade å sin sida viktiga poäng i jakten på slutspel.

New York Islanders – Anaheim Ducks 3-0 (2-0,1-0,0-0)

New York: Cal Clutterbuck 2 (6), Leo Komarov (6)

Anaheim: –