Teuvo Teräväinen har lyckats etablera sig som en stjärnspelare i Carolina Hurricanes. Han belönas nu med ett femårskontrakt värt 27 miljoner dollar.

– Han har utvecklats mer och mer för varje år och har etablerat sig som en viktig spelare för oss, säger GM Don Waddell.



Teuvo Teräväinen har tagit stora kliv i sin NHL-karriär och formar ett fruktat radarpar tillsammans med Sebastian Aho. Han belönas nu för mödan med ett nytt femårskontrakt som är värt 27 miljoner dollar, med en cap hit på 5,4 miljoner dollar per säsong. Han blir därmed en av klubbens bäst betalda spelare.

Klubbens general manager Don Waddell hyllar sin finländske stjärna och beskriver honom som en av klubbens viktigaste spelare.

– Teuvo har utvecklats och förbättras varje år av sin NHL-karriär. Han har etablerat sig som en viktig forward för oss, både nu och i framtiden.

– Han har visat att han är kapabel att att anpassa och expandera sin roll i laget, som att bli en viktig boxplay för oss den här säsongen. Han är fortfarande bara 24 år gammal och vi tror att han att han bara kommer att fortsätta växa som spelare.

Hittills under säsongen har Teräväinen stått för 39 poäng på 48 matcher. Fjolårssäsongen var den bästa i hans karriär, då producerade han 64 poäng på 82 matcher.

24-åringen blir nästa säsong en av klubbens bäst betalda spelare. Det kan dock att ändras snart då Carolina fortfarande inte har löst storstjärnan Sebastian Ahos kontraktssituation.

