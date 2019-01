En vecka bestående av svängig SHL-hockey är överstökad. Uffe Bodin har tagit ut veckans lag och plockat fram några av de mest minnesvärda händelserna från de 13 matcher som spelades.

MÅLVAKT

Janne Juvonen, Mora

Den 24-åriga finländaren har varit ett kap för Mora sedan han kom in i november för att ersätta skadade Christian Engstrand. Den senaste veckan var inget undantag. Juvonen, som inledde säsongen i österrikiska Innsbruck, ledde masarna till segrar mot Rögle och Örebro. Han stoppade 64 av 66 skott i processen. Fem poäng på två matcher gör att Mora nu har skaffat sig lite välbehövlig luft ned till Örebro.

BACKAR

Linus Hultström, Djurgården

För ett par säsonger sedan kunde man argumentera för att Linus Hultström var en av SHL:s mest spännande backar. Efter det misslyckade äventyret i Nordamerika, som utmynnade i två utlåningar till Djurgården, har han inte nått samma höjder. Men den här säsongen känns det som den offensivglade backen höjt sig undan för undan. I lördagens match mot Brynäs kom säsongens nionde fullträff. Flest bland alla backar i ligan. Hade utöver det en assist när Djurgården tog sex av sex möjliga poäng i dubbelmötet med Brynäs.

Erik Gustafsson, Luleå

Snacka om att leva upp till hajpen. Inför säsongen lyftes Erik Gustafsson fram som ett av de bästa nyförvärven i hela SHL. Det är en stämpel han har klarat av att bära. 30-åringen loggar enorma minuter för Luleå i varje match och börjar i allt större grad producera framåt. 1+2 blev det när serieledarna plockade fyra av sex möjliga poäng i veckan.

FORWARDS

Karl Fabricius, Luleå

Vid 36 årsålder är Karl Fabricius på väg mot sin mest produktiva SHL-säsong på nästan tio år. Det är inte minst den förra veckans utdelning en bidragande orsak till. Han stod för 2+1 i segermatchen mot HV71 – och hade dessutom ett mål bortdömt i samma match – innan han blev målskytt även mot Färjestad i lördags. När Janne Sandström nu har lagt av är Karl Fabricius den nya kultfiguren i Luleå Hockey.

Oskar Steen, Färjestad

Den ettrige forwarden, som var så briljant under fjolårets JVM, börjar växa in i SHL-kostymen på allvar. I veckan stod han för två vassa insatser mot Frölunda och Luleå med 2+2 som resultat. Steens förarbete till Marcus Nilssons 1–0 mot Luleå höll enormt hög nivå. Har redan tredubblat fjolårets poängskörd.

Broc Little, Linköping

Linköping med och utan Broc Little är två vitt skilda lag. Under delar av amerikanens skadefrånvaro såg Cluben vilsen ut, men nu när han är tillbaka i fin form gör han stor skillnad. I förra veckans bägge vinster mot Örebro och Rögle stod han för de matchvinnande målen och hade totalt 2+2.

… tapp: Det var en vecka där flermålsledningar var synnerligen sköra.

Eller vad sägs om följande:

* Örebro tappar 3–0 mot Linköping och förlorar med 4–5 efter förlängning.

* Luleå tappar 3–1 till 3–4 mot Färjestad och förlorar till slut med 4–5 efter straffar.

* Timrå tappar 3–1 till 3–3 och förlorar med 3–4 mot Malmö efter förlängning.

* Frölunda tappar 3–0 till 3–3 i bortamötet med Växjö för att sedan vinna efter förlängning.

Är det årstiden?

… debut: Jason Garrison har lite att leva upp till med tanke på sina tunga NHL-meriter. Det gjorde han i fredagens debutmatch mot Brynäs genom att bli segerskytt för Djurgården direkt. Smakstart!

… mest ångerfulla: I en tid när vi mest hör gnäll och bortförklaringar var det uppfriskande att läsa Malmökaptenen Fredrik Händemarks ärliga reaktion efter sitt matchstraff mot Timrå: ”Det är inget att snacka om. Det är ett solklart matchstraff och helt oacceptabelt. Jag är ledsen att jag satte laget i en pissig situation. Det var klumpigt gjort av mig”, sa han i sitt utlåtande till disciplinnämnden. Han fick tre matchers avstängning för sin huvudtackling på Patrik Blomberg.

… bakslag: Som om det inte vore nog att Örebro förlorade två jämna matcher mot Linköping och Mora efter förlängningar drabbades man även av ett avbräck modell större i den senare matchen. Lagets poängkung och offensiva dynamo Aaron Palushaj lämnade Behrn Arena i ambulans med en fraktur på höger fotled och det finns en risk att hans säsong är över. Mardrömsvecka för närkingarna.

… match: Seriefinalen mellan Luleå och Färjestad levde upp till hajpen. Målrikt och underhållande match med innehåll av dramatik. Och inte minst ett enastående målvaktsinhopp av Markus Svensson.

… födelsedagsbarn: Adam Reideborn firade 27-årsdagen med att bara släppa in ett mål i 2–1-segern mot Brynäs i fredags. På lördagen höll han sedan nollan mot samma motstånd.

… ”det var inte i går”: Skellefteås veteranback Fredrik Lindgren prickade in sitt första SHL-mål sedan 2015. Det hjälpte de formstarka västerbottningarna till en tung seger mot HV71 i Jönköping.