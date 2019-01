En JVM-final mellan hockeyns nya stormakter... Ja, USA och Finland har onekligen placerat sig längst fram i ledet när det gäller talangutvecklingen i hockeyvärlden just nu. Det är inte minst den pågående duellen mellan supertalangerna Jack Hug

Finsk hockey har fått en ny kelgris. Med sitt avgörande mål i JVM-finalen mot USA sköt 17-åringen sig in i hemnationens hjärta. Och kanske bidrar det till att ge honom chansen att som första finska spelare gå som etta i NHL-draften. – Det

6 januari, 2019

Sorry, not sorry? Ryske kaptenen Klim Kostin bad om ursäkt för sitt uppträdande efter semifinalen mot USA. Sedan bjöd han publiken i Vancouver på en ny gest när Schweiz besegrades med 5–2 i bronsmatchen. VANCOUVER (HOCKEYSVERIGE.SE) Vanco