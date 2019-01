Han blev Stanley Cup-mästare med Pittsburgh Penguins 2017. Nu har Cameron Gaunce däremot fått sin Stanley Cup-ring stulen. Detta skriver brorsan Brendan Gaunce på Twitter.

Cameron Gaunce är inte överdrivet känd i allmänhetens ögon och öron. Nu har han däremot fått rubriker efter att ha fått sin Stanley Cup-ring stulen.

Camerons yngre bror Brendan Gaunce tar till Twitter för att berätta om brorsans situation. Han skriver att Camerons ring förvarades i ett kassaskåp i Toronto och att hela kassaskåpet nu har blivit stulet.

1/2 Last night, my brother and sister in laws Stanley Cup rings were stolen. They were being kept in a safe, yet that didn’t stop the culprits from taking the entire safe out of the house. They are clearly recognizable objects, so if anyone has any knowledge or see’s any info… pic.twitter.com/KLoTFPMWC2

