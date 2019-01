Christian Djoos har varit skadad i över en månad efter att ha ådragit sig en allvarlig lårskada. Under tisdagen återvände han däremot till isen för träning med sitt Washington Capitals.

Den 11 december blev Christian Djoos skadad i låret i samband med en match mot Calgary Flames. Det var en allvarlig skada som tvingade honom till operation. Nu är han däremot tillbaka på isen för första gången sedan dess.

Djoos var under tisdagen med på lagets frivilliga träning. Han hade däremot på sig en ljusblå träningströja vilket innebär ingen fysisk kontakt med andra spelare. 24-åringen körde alltså en lättare träning än resten av laget. Han förväntas därför inte vara tillbaka i spel igen på ett par veckor.

Washington Capitals har förlorat fem matcher i rad och glider långsamt ner i Metropolitan Divison. Djoos återkomst skulle därför komma väldigt lägligt för de regerande mästarna.

