Martin St. Louis blir ny konsult för Columbus Blue Jackets. Foto: IBL Bildbyrå

Columbus Blue Jackets ligger på slutspelsplats i Metropolitan Division men inte med stor marginal. Ett stort problem de senaste säsongerna har varit lagets powerplay. Därför plockar man nu in Martin St. Louis som ny ”special teams-konsult”

Martin St. Louis valdes i somras in i Hockey Hall of Fame. Nu är han tillbaka i NHL igen men inte som spelare. Han kommer att agera som konsult för Columbus Blue Jackets och ska hjälpa laget få igång sitt powerplay.

De senaste två säsongerna har Columbus den sämsta powerplaystatistiken i ligan, 16,2 procent. Under årets säsong är de ”bara” fjärde sämst med mål i 14,6 procent av sina powerplays.

Lösningen blir alltså Martin St. Louis som under sin karriär gjorde 317 poäng i powerplay.

– ”Marty” gjorde sig själv till en Hall of Fame-spelare genom beslutsamhet, hårt jobb och en fantastisk uppfattning om hur man spelar på rätt sätt. Vi håller fortfarande på att utveckla hans roll men han har så mycket kunskap om hockey och vad som krävas för att vara framgångsrik, både som spelare och lag. Han kommer att vara en utmärkt tillgång för våra spelare, säger coachen John Tortorella som tränade Martin St. Louis under åtta år som tränare för Tampa Bay Lightning.

”EN OTROLIG ÄRA”

St. Louis slutade som spelare vid 40 års ålder 2015. Under sina 17 år i NHL hann han representera tre klubbar, Calgary Flames, Tampa Bay Lightning och New York Rangers. Han ser fram emot att börja sitt nya arbete med Columbus Blue Jackets.

– Det är en otrolig ära att få möjligheten att jobba med Columbus. Jag älskar verkligen hockeyn. Jag har tränat mina pojkar ända sedan jag slutade, det ska bli roligt att dela min kunskap vidare samtidigt som jag kan coacha mina barn. Jag ser fram emot att jobba med tränarstaben och spelarna i Columbus, säger han till nhl.com.

Martin St. Louis hade verkligen en otrolig NHL-karriär. Han har vunnit Art Ross Trophy som poängligavinnare två gånger, 2004 och 2013. 2004 var hans bästa säsong, förutom Art Ross vann han även Hart Trophy som ligans MVP och Ted Lindsay Award som ligans bästa spelare enligt spelarna själva. Samma år vann han även Stanley Cup med Tampa Bay Lightning.

Kanadensaren fick även ta emot Lady Byng Trophy tre gånger som den största gentlemannen i NHL. Totalt stod stjärnan för 1033 (391+642) poäng på 1134 matcher. Han var även en framträdande slutspelsspelare och producerade 90 poäng på 107 matcher i Stanley Cup-slutspelet.