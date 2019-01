Det senaste dygnet har Edmonton Oilers varit aktiva med sina truppförändringar. Två spelare uppsatta på waivers och ett kontrakt som förlängdes. Fansen vädrar då sitt missnöje med GM Peter Chiarelli och hans senaste affärer.

”När sätter ni upp Peter Chiarelli på arbetslöshetslistan?” ”Kan vi sätta upp Chiarelli på waivers istället”. ”Du måste ge Chiarelli kredd, han får en dålig trejd att se ännu sämre ut”.

Det är några av kommentarerna som Oilers-fans skriver på sociala medier efter de senaste förhandlingarna som Edmonton och general manager Peter Chiarellis har gjort. En kommentar som endast har skrivit ”#SparkaChiarelli” 18 gånger, har fått över 100 ”likes” på Twitter.

Peter Chiarelli är inne på sin fjärde säsong som GM för Edmonton Oilers. Innan det hade han samma roll under nio säsonger för Boston Bruins. Under sina år som general manager har han blivit känd för sina trejder som enligt både fans och experter brukar sluta med förlust för hans lag. Trots detta har han blivit Stanley Cup-mästare med Boston 2011.

Det var under måndagskvällen som Edmonton Oilers satte upp både Ty Rattie och Ryan Spooner på waivers. Speciellt dumpningen av Spooner ogillas av fansen. De ser det som att detta gör att klubben trejdade Jordan Ebrele för ingenting då allt som Oilers fick tillbaka har gått förlorat.

Let's recap.

June 22, 2017: Jordan Eberle for Ryan Strome.

Nov. 16, 2018: Ryan Strome for Ryan Spooner.

Jan. 21, 2019: Ryan Spooner on waivers. Jordan Eberle and Ryan Strome not on waivers.

— Frank Seravalli (@frank_seravalli) January 21, 2019