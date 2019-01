Jesper Jensen Foto: Bildbyrån

För ett par säsonger sedan var han en av SHL:s bästa spelare. Sedan dess har det gått tungt för Jesper Jensen. Nu lämnar han Brynäs för spel i Skellefteå.

Jesper Jensen var SHL:s stora sensation för två år sedan. Då slutade han femma i poängligan med 42 poäng på 50 matcher och belönades med ett nytt tvåårskontrakt. Men under den tiden har han inte hittat samma nivå.

Det blev 24 poäng förra säsongen, och den här säsongen har varit nattsvart för dansken som bara gjort sju poäng (3+4) på 26 matcher. De senaste två matcherna har han inte ens funnits med i laguppställningen.

”KOMMER PASSA IN BRA”

Därför kommer dagens besked, att han lämnar Brynäs för spel i Skellefteå, inte direkt som en chock.

– Jesper var utanför laget under förra veckan och därefter tog vi emot en förfrågan av hans agent hur vi såg på hans situation. Vi förklarade hur vi såg på det och att han för tillfället fortsatt var utanför laget. Därifrån fick vi en fråga om vi kunde tänka oss att släppa honom – och valde att säga ja, säger sportdirektör Andreas Dackell till Brynäs hemsida.

Den svenskfödde Jensen går därmed in på sin fjärde klubb i Sverige under sin tid som senior. Förutom Brynäs har han även hunnit spela seniorhockey Rögle och Karlskrona.

– Vi har under en tid velat komplettera med en center och nu har vi funnit en bra lösning med Jesper som vi tror kommer passa in bra hos oss med sin skridskoåkning och erfarenhet, säger Skellefteås sportchef Mikael Lindgren.