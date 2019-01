Foto: Ronnie Rönnkvist

Hon är den kanske främsta företrädaren för den nya generationens hockeyspelare på damsidan. Nu vill Maja Nylén-Persson bli en förebild för andra unga tjejer.

– Jag minns själv då jag var lite att jag bara hade herrspelare som idoler. Jag visste nästan inte om någon damspelare. Där måste vi bli bättre, berättar Leksandsbacken.

Maja Nylén-Persson är ett av svensk damhockeys riktigt stora framtidsnamn. Trots att hon bara är 18 år, fyllde den 20 november, har hon redan spelat ett VM, ett OS och tre Junior-VM. Nu har hon dessutom inlett sin femte säsong med Leksand i SDHL/Riksserien.

När många unga spelare väljer att testa på lyckan i collegehockeyn har Maja Nylén-Persson, som för övrigt på långt håll är släkt med Nicklas Lidström, valt att stanna i Sverige för att plugga och spela ishockey.

– Jag känner att ligan här blir bättre och bättre hela tiden. Det kommer hit världsspelare. Samtidigt tror jag inte det är min grej att gå på college. Jag har fått den känslan, berättar Maja Nylén-Persson som givetvis ändå har drömmar om att en dag få chansen att spela i Kanada eller USA.

– Damhockeyn är som störst där så visst hade det varit coolt, men det är ingenting jag strävar efter just nu. Jag trivs bra här hemma i Sverige.

Vilka bitar vid sidan av hockeyn var avgörande då du valde att stanna kvar i Sverige och Leksand?

– Att allt ska gå ihop. Jag går sista året på gymnasiet. Efter det vet jag inte riktigt vad jag vill göra mer än att jag någon gång vill plugga vidare. Det är också anledningen till att jag är kvar, att jag vill få ihop allt med en framtida högskola och skaffa mig ett bra jobb även om jag spelar hockey.

– Nu går jag på ekonomi-linjen här i Leksand. Men vad jag kommer göra sedan är svårt att säga redan nu och det är inte heller något jag vill tänka på just nu. Jag tar den biten som det kommer och börjar tänka mer på det efter att jag har tagit studenten.

”JAG HADE BARA HERRSPELARE SOM IDOLER”

Damspelare har långt ifrån samma förutsättningar som herrspelare, hur tänker du kring det?

– Jag tycker att det ändå har blivit bättre och bättre för varje år. Vi får mer plats i media och sådant. Det är nog också vad som krävs för att folk ska få upp ögonen för oss damspelare.

– Samtidigt är det fler klubbar som måste våga satsa mer för att få folk att komma och kolla på våra matcher. Jag tror de flesta inte vet hur bra SDHL egentligen är. Folk har satt upp en egen bild innan man har sett någon match. Skulle folk gå och kolla så skulle det nog säga ”Oj, det är ändå en rätt bra hockey”.

Hur kan ni spelare bidra för att öka intresset kring SDHL förutom att spela en bra hockey?

– Att vi som spelare bygger oss ett eget varumärke. Vi måste också ut och synas för att bli förebilder bland yngre tjejer och få dem att börja spela hockey.

– Jag minns själv då jag var lite att jag bara hade herrspelare som idoler. Jag visste nästan inte om någon damspelare. Där måste vi bli bättre.

JORDNÄRA

Maja Nylén-Persson går alltså på hockeygymnasiet i Leksand och det mesta i hennes liv handlar just om ishockey då hon tränar ungefär lika mycket och ibland mer än vad killarna i herrlaget gör.

– Vi har oftast fyra träningar under veckan med laget. Sedan går jag på hockeygymnasiet så jag har tre pass till där. Dessutom är det oftast matcher på helgerna så det blir en del timmar som jag lägger ner på hockeyn, säger backen från Skogsbo som aldrig tycks ledsna på hockeyn.

– Nej, jag tycker fortfarande hockeyn är lika kul. Det är också därför jag håller i. Om jag inte skulle tycka hockeyn var kul skulle jag inte heller hålla på med den eftersom det krävs en hel del passion för sporten för att orka hålla på. Jag känner fortfarande glädje i det och tycker att hockey är det bästa jag vet.

Är det lika kul att gå till träningen och träffa tjejerna i laget varje dag?

– Ja, så är det även om vissa dagar är bättre än andra, men så är det med allt.

Det allmänna intrycket om Maja Nylén-Persson är att hon är en tjej som står stadigt med fötterna på jorden. Själv tror hon det kommer ifrån uppfostran hemma i lilla Skogsbo.

– Om det är för att jag kommer från just Skogsbo är jättesvårt att säga. Visst kan det absolut vara så, men framförallt har mina föräldrar (Malin och Patrik) varit mina förebilder. Både mamma och pappa är väldigt jordnära, lugna och stressar inte upp sig. Jag har nog fått mycket från dem också.

– Det kanske också är därför jag passar in bra här i Leksand. Det är en liten by och alla vet vilka alla är så du behöver inte vara den som hörs mest för att synas.

BLEV LAGKAPTEN

Hur är du privat då du umgås med vänner och tjejerna i laget?

– Jag tror att jag uppfattas som lugn och jag är inte i centrum av en grupp. Samtidigt älskar jag att ha kul med tjejerna och vara med i diskussionerna, skrattar Maja Persson-Nylén och fortsätter:

– Jag är ändå inte den som står i centrum och har heller aldrig varit den personen.

Trots att hon inte gillar att vara i centrum fick hon ett C på bröstet under senaste Junior-VM.

– Det kanske var ett lite kontroversiellt val. Hon var inte med oss under säsongen eftersom hon var med på Damkronornas OS-resa, berättar dåvarande förbundskaptenen för Junior-VM laget, Ylva Martinsen och fortsätter:

– Maja som person, som jag känner henne, är trygg i sig själv och mogen för sin ålder. Jag vet hur Maja kan spela och sedan dessutom spelade så under turneringen. Hon behöver inte säga så mycket utan hon visar på isen att hon bär laget och står för beteenden som laget kommit överens om. För mig var hon en självklar ledare för det här laget.

Nylén-Persson:

– Det var såklart väldigt kul att vara kapten och det kändes bra att få det förtroendet. Eftersom det var mitt sista år var jag äldst och hade kanske lite mer rutin än övriga i laget. Jag såg det bara som en positiv grej samtidigt som jag kände att det var något som utmanade mig själv, att få lite mer kött på benen när det gäller att ha en sådan roll. Jag tycker att det fungerade bra.

Vad har du för andra intressen vid sidan av hockeyn?

– (Skratt) Det finns lite mer än bara hockey ändå. Jag gillar musik, men jag spelar inte eller sjunger. Däremot älskar jag att lyssna på musik och är intresserad. Annars försöker jag i första hand umgås med familj och vänner när jag har tid.

Vilken musik är den som toppar hos dig just nu?

– Min favorit är Håkan Hellström.

”ALLTID SPELAT MED KILLARNA”

Maja Nylén-Persson är uppväxt i Skogsbo i utkanten av Avesta. Det är där som bland annat Nicklas Lidström växte upp, men även Stefan Lunner, juniorlandslagsbacken Alexander Lundqvist och hennes lagkompis i Leksand, Hanna Sköld.

– Sedan jag var liten har jag alltid spelat med killarna. Vårt lag var väldigt duktiga och det laget är en stor del i att jag kommit dit jag är idag.

– Vi var väldigt tävlingsinriktade och det kändes som att vi gjorde varandra bättre. Dessutom har vi hela tiden haft två ishallar i Avesta vilket gjort att det alltid funnits väldigt bra istider och bra möjligheter att köra egenträning och allmänhetens åkning.

Landslagsbacken upplevde själv att hon hade samma förutsättningar som killarna i laget under uppväxten.

– Ja, det fick jag absolut. Jag hängde med killarna på rasterna i skolan och var med och spelade bandy. Det var inga problem och jag kände mig alltid som en i gänget.

– När jag var yngre var det ytterligare en tjej som var med. Det var skönt och betydde jättemycket att ha en med sig som jag kunde gå och byta om med och så vidare.

”HANDLAR OM ATT BJUDA IN TJEJER”

Vad ser du att klubbarna kan göra för att det ska bli ännu bättre förutsättningar för unga tjejer att börja spela hockey?

– Från start tror jag det handlar om att bjuda in tjejer, få dem att åka skridskor tillsammans så tjejerna känner att det är fler som spelar och ingen behöver känna sig ensam. Det tror jag är viktigt, men även att fånga upp tjejerna som är i tonåren för det är ändå där de flesta slutar, alltså runt Stålbucklan-åldern.

– Jag tror också att Stålbucklan är viktig för då får man får åka i väg och spela i ett lag med bara tjejer. Där får du se att det finns fler som håller på med ishockey precis som du själv gör.

Om en tjej i sjuårsåldern kommer fram till dig och frågar varför hon ska börja med hockey, vad svarar du då?

– Jag har alltid tyckt att hockeyn är det bästa jag vet. Det skulle jag säga och att du skaffar sig många nya vänner inom hockeyn och får uppleva gemenskapen som det innebär att med då du är med i ett lag. Det är den bästa känslan som finns.