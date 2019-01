Mika Zibanejad Foto: Ronnie Rönnkvist

Integration på riktigt och göra hockeyn tillgängliga för alla. Det är ledord i Malin och Chris Härenstams satsning på ungdomsidrott. Till sin hjälp har de tagit Tre Kronor- och New York Rangers-stjärnan Mika Zibanejad.

– Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund du har, vart du kommer ifrån, om du är kille eller tjej, alla ska få chansen, säger Zibanejad till Hockeysverige.se

Bland annat vill Malin och Chris Härenstam uppfylla sina ledord genom en hockeycamp där alla ska kunna vara med. I ett pressmeddelande skriver Malin Härenstam:

”Den svenske NHL-stjärnan i New York Rangers Mika Zibanejad arrangerar tillsammans med Sports Heart och Elite Hockey Agency sitt eget hockeyläger i Sverige i sommar; Sports Heart Zibanejad Hockey Camp. Campen är den 4-9 augusti 2019 i Stockholm och barn från hela Sverige välkomnas. Campbussar hämtar vid Cityterminalen i Stockholm och lämnar där igen när veckan är slut. Det blir ispass med Mika och andra stjärnor förutom instruktörer som tränar NHL-proffs på somrarna, men fokus under veckan är att skapa Sveriges varmaste hockeycamp. Här ska alla bli sedda för den individ de är både på och utanför isen. Att vara en juste kompis, respektera varandra och ha kul tillsammans är det viktigaste där alla ledare på plats går en utbildning i socialt ledarskap. Campområdet är på Värmdö och i Botkyrka”



– Vi vill jobba för alla barns rätt till idrott och hälsa. Vi tycker att svensk idrott ”peakar” alldeles för tidigt. Barn slutar med sin idrott tidigare och tidigare, berättar Malin Härenstam när hockeysverige.se träffar henne i Ishuset i Tumba där alltså även Rangers-stjärnan finns på plats och spelar lite smålagshockey med ungdomsspelare från bland annat Tumba och Värmdö.

– Det var någon som sa till mig och Chris när vi fick barn vara att ”den finaste gåva ni kan ge era barn är att få vara med i en idrottsförening”. Det blir som en andra familj och det är den gåvan vi vill försöka sprida.

– Vi jobbar med att utbilda ledare i sociala egenskaper, att se barn och förstå deras fysiska och psykiska utveckling så man kan möta barnen där dom är just då. Det händer saker på vägen i barnens utveckling men alla måste få ha sin plats i idrotten.

Från början handlade det här i första hand inte om ishockeyn.

– Nej, första året var det fotboll. Vi bjöd in barn från Stor-Stockholm och det här fick en väldigt stor genomslagskraft. Många ville att vi skulle göra det större och vi började förstå att det kanske hade ett större värde än vad vi trodde från början. Framförallt det här att jobba med sociala frågorna kopplat till ett läger.

– Vi försöker skapa ett varmt bubblande läger där man får uppleva en idrottsatmosfär. Det kan vara så att ett barn inte har fått uppleva det här i sin hemmaklubbsatmosfär eller ens provat på idrott tidigare. Förhoppningsvis kan då barnet känna ”wow, det här är kul och något jag vill ha mer av”. Samtidigt som ledarna kan lära av varandra. ”Det här var ett bra tips, det ska jag testa i min hemmaklubb”. Det handlar om att få alla att sprida det goda tänket inom idrotten mellan varandra.

TAR HJÄLP AV ZIBANEJAD

Nu har alltså Mika Zibanejad klivit in och stöttat projektet.

– Mika är en fantastisk förebild för svensk idrott. Dels har han sin bakgrund som är väldigt speciell. Sedan står han för alla rätta värderingar. Det känns att vi synkar helt och fullt och kan göra ännu mer och bättre tillsammans.

– I sommar kommer ungefär 400 barn få plats på hockeyn. Sedan har vi 13 andra idrotter också. Vi ser inget stopp och det här är något vi gjort tillsammans med förbund, föreningar, kommuner, företag, stora profiler, ledare, barn och så vidare.

– Det viktigaste av allt är att hålla kvar vid den här kvalitén där de goda värdena står i centrum och att vi hela tiden ser alla som är plats.

– Alla får vara med. Det finns inga krav på vart man ligger i sin utveckling eller att man ska ha provat på att åka skridskor förut. Första året vi körde hockey hade vi en grupp med 06-killar. Där var det några som spelade med äldre hemma, hade varit på select-turneringar och kommit ganska långt i sin hockey. I samma grupp hade vi några barn som aldrig spelat hockey förut. När veckan var slut var båda grupperna jättenöjda och kände att det hade varit en fantastisk vecka och ville vara med igen. Då kände jag att vi hade lyckats.

– Alla som har sökt till oss och haft en motivering har vi tagit in eftersom det känns viktigt att de som av olika anledningar inte har möjligheten att åka på något läger under sommaren får chansen att göra det här.

Mika Zibanejad har rest från New York för att vara med i Ishuset i Tumba den här dagen och det märks att han brinner för det här projektet.

– Först och främst tycker jag att man har gjort ett fantastiskt jobb som har byggt upp det här utefter de här värdegrunderna som även jag tycker är viktigt. Just det här att alla ska få chansen att vara med, berättar Zibanejad samtidigt som en autograf-kö med barn ringlar bakom våra ryggar.

– Det ska inte spela någon roll vilken bakgrund du har, vart du kommer ifrån, om du är kille eller tjej, alla ska få chansen. Jag har länge kollat in på att göra något sådant. Nu kom den här chansen med ett samarbete upp och det kändes perfekt.

ALLA SKA FÅ CHANSEN

Du har själv en invandrarbakgrund med pappa från Iran och en mamma från Finland, bemöttes du på något speciellt sätt när du växte upp som hockeyknatte?

– Nej, det tycker jag inte. Nu är det 16-17 år sedan jag började med hockey så det var lite annorlunda då. Jag kanske behövde visa lite mer samtidigt som resurserna hemifrån inte var de bästa.

– Jag tycker ändå inte att det var på något negativt sätt som skulle kunna gjort att jag inte ville fortsätta med hockeyn. Så var det absolut inte även om det kanske inte var så många med min bakgrund och sits som var med. Det fanns ändå några. Vissa fortsatte medan andra inte gjorde det.

– Alla ska i alla fall få chansen att testa på och känna om de tycker det är kul. Jag har varit med mycket och vill dela med mig varför jag tycker det är så kul. Det gäller ändå att hitta det roliga i hockeyn.

Mika Zibanejad är väldigt noga med att påpeka att glädjen till sporten är grunden i allt.

– Det kan bli seriöst väldigt fort och även idag när man spelar på högsta nivån kan man tappa lite det här varför man spelar hockey. Nu är det ett jobb för mig, men det är fortfarande kul och det är också därför jag spelar hockey. Det måste vara kul och avslappnat. Det är lätt att man glömmer det och jag tycker, som sagt var, att alla ska få samma förutsättningar oavsett bakgrund.

Rangers-stjärnan skänkte för bara några veckor sedan sin VM-guld-bonus tre olika flicklag 60 000 kronor vardera till Huddinge flickor B samt Huddinge flickor AZ 60 000 kronor vardera till Djurgårdens/Brinkens två flicklag och 60 000 kronor till Älta IF:s flicklag. Också det i ett sätt att försöka ge fler möjligheten att spela hockey.

– Vi hade pratat om det här efter VM och att göra det på ett bra sätt. Samtidigt vet jag att tjejerna ofta blir bortprioriterade och det är lika viktigt att tjejerna ska ha lika villkor. Nu kanske det här bara är en start, men jag hoppas att det kan hjälpa att dra igång det här lite mer, skapa lite mer uppmärksamhet och ge bättre förutsättningar för att göra mer saker, utveckla och ta steg vidare i flickhockeyn

KORT BESÖK I SVERIGE

Nästan alla Mika Zibanejads kollegor semestrar på olika varma orter, men själv väljer han ishuset i Tumba. Det visar på hur han brinner för det här projektet.

– Det här var en bra möjlighet att göra en sådan här sak trots att det är säsong. Det är första gången på åtta år som jag är hemma under en säsong och de här kalla vinterdagarna, säger Zibanejad med ett skratt och fortsätter:

– Allt klaffade väldigt bra. Dels att jag fick möjligheten att göra det här samtidigt som min storebror (Monir Zibanejad) fyller år idag. Jag får även träffa familj och vänner utan att jag har ett schema för hockeyn och allting. Nu blir det lite mer avslappnat.

Vi är i Tumba som ligger i Botkyrka kommun, ett område där det bor många med invandrarbakgrund, hur ska vi få ännu fler av dessa killar och tjejer att komma till våra ishallar?

– Jag hoppas att det här med campen kan hjälpa till och stipendium vi har (Bl a Till lägret kommer det att delas ut stipendieplatser till barn som annars inte får tillgång till idrott av ekonomiska skäl, Årets Hockeymamma och Årets Eldsjäl) och att alla får testa på hockeyn.

– Det är mycket fotboll här ute men även runt om i Sverige. Förhoppningsvis kan vi inspirera och därför är det extra kul att komma ut och träffa några av ungdomarna här.

Det här är väl en viktig bit om vi ska få en bättre bredd på hockeyn i Sverige?

– Ja, absolut. Vi måste börja någonstans för det kommer inte hända av sig själv. Det kommer inte hända över en natt utan det är något vi måste jobba med.

– Samtidigt är det ingenting man ska tvingas in i heller. Finns inte intresset så gör det inte det, men jag tror också att intresset kanske inte finns där för att möjligheterna till att spela hockey inte finns. Kan man ge möjligheterna och visa att det är kul, det är också den största anledningen till att jag gör det här, och visa att alla kan spela så tror jag vi kan få fler med. Visa varför vi alla svenskar tycker det är så kul. Då tänker jag inte bara på själva hockeyn utan även kamratskapet utanför, avslutar Mika Zibanejad.