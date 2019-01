Michelle Karvinen Foto: Bildbyrån

Luleå befäste i kväll sin serieledning genom att besegra Djurgården med 3-2 på Hovet.

Michelle Karvinen gjorde det avgörande målet på straff i den sista perioden och ökade på sin poängskörd till totalt 55 den här säsongen. Med det delar hon ledningen i SDHL:s poängliga tillsammans med MODO:s Michela Cava

Lagen följdes åt under de två första perioderna. Djurgården låg länge under med 1-2, men med blygsamma en sekund kvar att spela av mittperioden fick de till en kvittering via Josefin Bouveng.

Karvinens straffmål kom sedan efter bara 1:46 av slutperioden.

Djurgården: Alice Östensson, Josefin Bouveng

Luleå: Sofia Jokai Szilagy, Ronja Savolainen, Michelle Karvinen

LHC RYCKTE PÅ ÅTTA MINUTER

Linköping närmade sig tabelltvåan MODO efter att ha vunnit med 5-3 borta mot AIK. Gästerna gjorde segerrycket i mitt perioden när de gick ifrån till 1-5 via tre mål på mindre än åtta minuter.

Denise Altmann gjorde 1-4 efter 3:01 och spelade sedan fram till 1-5 efter 7:52. 1-3 gjorde Nicoline Jensen Söndergaard efter bara 21 sekunder av mittperioden och blev därmed tvåmålsskytt i matchen.

Linköping har samlat ihop 69 poäng efter 33 matcher, tvåan MODO har 73, men en match mindre spelad.

AIK: Aneta Ledlova, Line Ölen Bialik, Johanna Lagus

Linköping: Sidney Morin, Nicoline Jensen Söndergaard 2, Denise Altmann, Emilia Ramboldt