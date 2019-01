Calgary Flames bara kör just nu. I natt förlängde de sin poängsvit till nio matcher sedan laget besegrat Carolina med 3-2. Lagets svenskar låg bakom segern i allra högsta grad.

– Vi spelade inte vår bästa match idag. Men vi kan göra mål pch vara kvar i matcherna även fast vi inte spelat bra, konstaterar Oliver Kylington.

De vann med 3-2. På dessa tre mål fick vi se fem svenskpoäng. Två mål och tre målgivande passningar. De blågula spelarna var inblandade i samtliga mål i den nya segern. Man kan säga att svenskarna bar Calgary Flames till ännu en seger. En seger som gör att de bara är fem poäng bakom Tampa i ligatoppen. Tampa har emellertid två matcher färre spelade.

Redan efter 1:58 fick vi se det första svenskmålet. Det var dessutom ett riktigt snyggt sådant. Yngligen Oliver Kylington vann en duell vid sargen, bröt sig in, och satte elegant en backhand som gav Calgary ledningen. Det var hans tredje mål för säsongen. Rasmus Andersson hade en passningspoäng på målet.

– Nu växer jag och känner mig mer bekväm med mitt defensiva spel för varje match som gör. Försöker göra min bästa match varje match jag spelar, sade Kylington efter matchen.

I period två låg Mikael Backlund bakom Mark Jankowskis 2-1-mål. Tre Kronors VM-kapten noterade en assistpoäng på målet. Men det var bara början på ”Mickis” succékväll. Efter att Sebastian Aho kvitterat till 2-2 med 44 sekunder kvar av ordinarie speltid stod det nämligen klart att det skulle bli förlängning. Då klev Backlund fram på nytt.

Med en riktigt snabb dragning och ett lika vasst skott nöp svensken till och överlistade Petr Mrázek. Backlund sköt sitt tolfte mål för säsongen och tog Calgary Flames till ännu en seger. Elias Lindholm noterade en passningspoäng på Backlunds hjältedåd i förlängningsspelet.

The @NHLFlames are on a roll thanks to Mikael Backlund's @EASPORTSNHL OT winner. 🔥 pic.twitter.com/pAfXTOkEYy

— NHL (@NHL) January 23, 2019