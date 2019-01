Oliver Ekman-Larsson lämnade under natten mot tisdag Arizonas möte med Ottawa på grund av skada. Enligt Sportsnets Elliotte Friedman ska Coyotes-stjärnan magnetröntgas.

Oliver Ekman-Larsson skadade sig i den andra perioden med en underkroppsskada när Coyotes vann med 3-2 borta mot Ottawa Senators. Efter matchen ville tränaren Rick Tocchet inte kommentera skadan vidare mer än att de skulle få veta mer under onsdagen. I dag kom Friedman med uppgifter om att lagkaptenen ska magnetröntgas när laget återvänder till Arizona i morgon.

Oliver Ekman-Larsson — injured last night in win over OTT — will have an MRI when he returns to ARIZ tomorrow. Extent of the injury will be better understood then.

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 23, 2019