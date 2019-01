Axel Jonsson Fjällby Foto: Bildbyrån

Axel Jonsson Fjällby erkänner att det tagit tid att anpassa sig till spelet i SHL igen. Efter 18 matcher i Djurgårdströjan väntar han fortfarande på första målet.

– Det har varit lite svängigt, men det känns som jag börjar hitta tillbaka mer och mer, säger forwarden till hockeysverige.se

MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under Junior-VM i Buffalo för lite mer än ett år sedan blev Axel Jonsson Fjällby en stor publikfavorit. Inte bara hos djurgårdsfans utan också hos många andra som följde turneringen i teve-sofforna. Med sin frejdiga spelstil gjorde han succé – en succé som ledde till NHL-kontrakt med Washington Capitals och också en chans att slå sig in i det regerande Stanley Cup-mästarlaget i höstas.

Det innebar samtidigt en flytt från Stockholm för första gången.

– Allt är egentligen annorlunda. Man får ta hand om sig själv, jag säger inte att jag är dålig på det, men det bli rätt mycket vid sidan av isen. Alla är för sig själva känns det som. Det var lite ovant. Men nu vet jag det till nästa säsong, förklarar han.

I mitten av november avbröt 20-åringen tillfälligt sitt Nordamerika-äventyr. Efter 16 matcher och två mål i AHL-laget Hershey Bears återvände han till Djurgården, för att växa ytterligare för att på sikt kunna slå sig in i NHL.

– Bli starkare fysiskt. Starkare med puck. Jag vill fortfarande ha min spelstil med mycket fart och så vidare. Men jag vill få in det i den nordamerikanska hockeyn sen. Nu gäller det att växa, jag är fortfarande ung och vill växa på alla plan.

Det gäller även utanför isen.

– Nu fick jag känna på det i två och en halv månad, det var bra att få se hur det var. Nu vet jag vad som väntar nästa år.

SKA TA FLER SKOTT

Jonsson Fjällby kom hem till ett Djurgården som varit ett topplag i SHL under i stort sett hela säsongen. Men att återvända hem visade sig vara svårare än den vindsnabbe forwarden tänkt sig.

– Det är skönt att vara hemma. Det har väl tagit lite längre tid att landa än jag trodde. Det har varit lite svängigt, men det känns som jag börjar hitta tillbaka mer och mer.

– Även om jag spelade här förra säsongen, så är det svårt att komma in i ett lag mitt i säsongen. De har ju kört ihop hela sommaren. Men jag börjar hitta min roll igen, och då går det bättre.

Jonsson Fjällby har hittills stått för fem passningspoäng, men några mål har det ännu inte blivit från forwarden som förra säsongen sköt sju under grundserien och sex under SM-slutspelet med Djurgården.

– Jag måste skjuta mer kanske, jag skjuter inte så mycket. Jag måste gå mer på mål, slå in returer och få in något brunkarmål. Jag måste fortsätta som jag gjort de senaste matcherna och vara med och skapa lägen. Men det hade varit gott att sätta dit den, säger han.

Forwarden hölls utanför skottprotokollet när Djurgården föll mot Malmö med 3-1 i tisdags, lagets första förlust efter fyra raka segrar. Det kunde han däremot bortse från när han summerade sina tankar gällande årets Djurgården.

– Jag tycker det ser jätteljust ut. Vi har ett väldigt lag från målvakter till forwards. Jag vet hur bra vi kan spela, det har vi visat i många matcher även om vi hade en kort svacka i december. De senaste matcherna, förutom Malmö, har vi visat vad vi är för typ av lag.

– Kan vi fortsätta spela det spelet kontinuerligt är vi med och slåss om guldet, hävdar han.