Fredrik Glader. Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Luleå/MSSK har gått som tåget den här säsongen i SDHL. Nu kan laget dock tvingas klara sig med bara två (!) kedjor i nästa match mot Brynäs.

– Vill det sig illa har vi bara sex forwards tillgängliga, säger tränaren Fredrik Glader till NSD/Kuriren.

Luleå har varit nästintill ostoppbara den här säsongen. Efter 31 matcher har laget hela 26 segrar och det har verkat som att ingenting kan sätta käppar i hjulet för segermaskinen. Nu kommer däremot oroväckande rapporter som sätter tränaren Fredrik Glader i en besvärlig position.

Lagets stora stjärna och poänligaledaren i SDHL den här säsongen Michelle Karvinen är avstängd i vänta på dom efter en tackling i onsdagens match mot Djurgården. På skadelistan finns Zsofia Jokai Szilagyi, Melinda Olsson, Nathalie Ferno, Linn Peterson och Josefine Hoegh Persson.

Detta gör att Luleå/MSSK kan tvingas spela matchen mot Brynäs med endast sex forwards tillgängliga för spel.

– Jag hoppas att en eller två av de som är skadade ska kunna spela. Men vi får helt enkelt vänta och se, säger Fredrik Glader till NSD/Kuriren.

– Jag tror inte att jag varit med om något liknande. Jag minns att vi gick kort om folk några gånger under Munksund-tiden. Men vi hade i alla fall alltid åtminstone sju forwards.

”INTE SÅ JÄKLA LÄTT ATT HITTA ERSÄTTARE”

Glader letar nu efter lösningar på problemet. En tillfällig lösning är att backen Ronja Savolainen får spela forward istället men då har Luleå bara fem backar att rulla runt på. Tidigare under säsongen har Luleå plockat in spelare på korttidslån vilket även kan bli aktuellt nu. Man har förut pratat om vikten av att plocka in en back i truppen men nu tvingas ledningen att byta spår i sin rekrytering.

– Jag får sätta mig och ringa runt och se vad som finns. Det är inte så jäkla lätt att hitta något.

– Vårt fokus har skiftat. Det är lite komplext i och med att vi inte vet hur länge de kommer att bli borta. Men det är först och främst forwards vi letar efter nu.

Trots det bisarra och huvudvärksinducerande läget så säger Glader att han inte är orolig för laget även fast det bara är fem matcher kvar på grundserien.

– Absolut inte. Det är klart att jag helst hade velat ha alla tillgängliga, men nu är det som det är. Och det hjälper inte att gå och oroa sig.

Luleå möter alltså Brynäs hemma under fredagskvällen. Det återstår att se om någon spelare har hunnit återvända till truppen innan dess.