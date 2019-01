Mika Zibanejad är sugen på ett nytt VM. Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist

Han var en vårens VM-hjältar och under innevarande säsong är Mika Zibanejad på väg mot personligt poängrekord i NHL. I en intervju med hockeysverige.se öppnar han för VM-spel framåt våren.

— Förhoppningsvis går vi först och främst till slutspel. Gör vi inte det samtidigt som jag är fullt frisk och har känslan att kunna ge det samma eller rent av vara bättre än förra året så…

TUMBA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mika Zibanejad är på snabbvisit i Stockholm. 25-åringen går mot en av sina bästa säsonger någonsin. På 48 matcher har han svarat för 17 mål och totalt 44 poäng. På det är han poängbäst i hela Rangers som just nu ligger utanför slutspelsplats.

– Vår kedja har varit fantastiskt bra med (Mats) Zuccarello och (Chris) Kreider. Dom har också verkligen träffat toppformen nu, vilket är kul, och vi spelar en rolig hockey, berättar förra årets världsmästare då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i samband med att han är hemma för att göra PR för Sports Heart Zibanejad Hockey Camp i Stockholm dit barn från hela Sverige välkomnas.

– Vi spelar självklart inom ramarna, men jag tycker att vi har skapat oss den friheten att göra dom extragrejerna som vi också ska kunna göra. Jag tycker också att vi har en väldig tillit till varandra och vi pratar en hel del. Det har bara funkat bra helt enkelt. Det kommer formsvackor och du kommer vara het, men man vill se till att dom stunder man är het verkligen ”cashar in” på det och inte har för långa formsvackor. Det kommer, som sagt var, gå upp och ner varje säsong.

VIKTIGT MED JÄMNHETEN

Just att inte hamna i formsvackor under säsonger ser Zibanejad som en viktig anledning till hans fina säsong så här långt.

– Jag vill hålla nergångarna så korta som möjligt och hålla mig så jämn som möjligt under hela året. Det tycker jag har varit största skillnaden den här säsongen. Sedan har jag varit skadefri, hittills i alla fall, ”peppar, peppar ta i trä” (skratt). Jag hoppas det fortsätter så.

Allt talar för att han kommer att slå sitt personliga poängrekord som innan den här säsongen låg på 47 poäng i NHL. Redan nu är han uppe på 44 poäng.

– Jag tror det handlar om förtroendet, men också jobbet från i somras och alla grejer jag gjort runt hockeyn. Jag menar hur jag tar hand om mig, kroppen, träningen och kosten. Dom bitarna var ett otroligt lyft för mig i somras.

– Sedan handlar det, som sagt var, om förtroendet från lagets sida, hur mycket jag spelar och även att få vara assisterande kapten. Det hjälper till och jag växer av det förtroendet. Sedan ska jag självklart förtjäna det också, vilket jag känner att jag har gjort. Tror dom på mig så finns det ingen anledning varför jag inte själv skulle tro på mig.

Känner du att VM-guldet förra våren gav dig extra självförtroende?

– Ja, absolut. Det var en extra morot för att kunna träna extra hårt i somras. Bara få den här känslan, smaken av att vinna och att det var kul att få göra det. Speciellt efter förra säsongen när det var väldigt tungt för laget (Rangers). Det var mycket förändringar och det gick sådär. Dessutom hade jag en skada igen.

– Sedan fick jag komma till VM, vara skadefri där, vinna och dessutom få ett personligt bra VM tillsammans med (Rikard) Rakell och (Mattias) Janmark. Det lyfte mig.

ÖPPNAR FÖR VM-SPEL

Zibanejad stänger inga dörrar för VM-spel nu i vår om det skulle visa sig att hans New York Rangers inte går till slutspel. Tvärtom är han sugen på ett andra VM.

– Ja, absolut, men det är från år till år och det går inte att säga att det kommer vara samma varje år. Du går igenom mycket och det är 34 matcher kvar den här säsongen. Det var en längre säsong förra året än vad jag haft tidigare och jag måste lyssna till vad som är bäst för kroppen långsiktigt.

– Men absolut, men var fantastiskt kul att vara med i VM. Det var mitt första VM och jag vill gärna göra om det, men det är just nu ändå så pass långt bort.

– Känner jag mig hel och att jag kan komma och bidra, vilket jag tror är den största grejen… Jag tror att jag har någon form av stolthet i att man inte bara vill komma och representera Sverige. Ska man göra det så ska man göra det på rätt sätt och vara bra. Det var också anledningen till att det dröjde så länge innan jag gjorde A-VM-debut.

– Det har varit mycket annat som stått i vägen och jag har inte känt mig riktigt hundra till att verkligen kunna ge allt och vara den rätta spelaren som Tre Kronor förtjänar.

– Förhoppningsvis går vi först och främst till slutspel. Gör vi inte det samtidigt som jag är fullt frisk och har känslan att kunna ge det samma eller rent av vara bättre än förra året så…, avslutar Mika Zibanejad med ett leende som borde ge förbundskaptenen Rikard Grönborg hopp om att få se honom i VM.