Modo Hockey. Foto: Bildbyrån/Erik Mårtensson

Modo stärker upp backsidan inför slutspurten av SDHL med den tjeckiska backen Daniela Pejsová.

Modo ligger just nu tvåa i SDHL och nu meddelar man via sin hemsida att man stärker upp sin backsida med den 16-åriga tjeckiska JVM-backen Daniela Pejsová.

— Daniela Pejsová är en skridskostark tvåvägsback med ett bra spelsinne. Vi har haft ögonen på henne under en tid där vi bland annat såg henne under turneringen i Japan. Det är en ung spelare som vi tror kommer komplettera mycket till vår nuvarande trupp, säger Modo-coachen Björn Edlund till klubbens hemsida.

Daniela Pejsová kommer närmast från HC Roudnice nad Labem och i februari ska hon spela med det tjeckiska a-landslaget. Kontraktet är skrivet säsongen ut.