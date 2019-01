Oscar Dansk. Foto: All Over Press

Han imponerade när han fick chansen under förra säsongen. Nu skickas Oscar Dansk upp till Vegas Golden Knights och NHL för första gången den här säsongen.

Det var egentligen inte tänkt att han skulle spela NHL förra säsongen men när Vegas fick tre målvakter skadade samtidigt så fick Oscar Dansk kliva fram. Det blev bara fyra matcher i Vegas Golden Knights innan han själv blev skadad.

Under de fyra matcherna stod Dansk däremot för imponerande insatser. Han hade 94,6 i räddningsprocent och antal insläppta mål per match låg på endast 1,78. Med det avslutade han säsongen med bäst statistik av alla målvakter som Vegas använde under fjolårssäsongen.

Nu får den tidigare Röglemålvakten chansen igen efter att ha spenderat hela säsongen med Chicago Wolves i AHL. Oscar Dansk flyttas upp till NHL medan Maxime Lagace gör motsatt resa. Det har blivit 23 matcher i AHL för Dansk den här säsongen.

Vegas has recalled goaltender Oscar Dansk and reassigned goaltender Maxime Lagace to the Chicago Wolveshttps://t.co/nBblUWSvQY — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) January 24, 2019

Oscar Dansk är inte den enda svensken som tvingas flytta. Joel Eriksson Ek får också byta liga men tyvärr för 21-åringens del så skickas han istället ner till AHL från Minnesota Wild. Den tidigare Färjestadsspelaren har under säsongen gjort 36 matcher i NHL där det har blivit sju poäng, två mål och fem assist.

Det är inte första gången den här säsongen som Eriksson Ek tvingas packa sina väskor. Han har tidigare spelat fem matcher med Iowa Wild i AHL under årets säsong.