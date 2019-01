Elias Pettersson och Rasmus Dahlin gör upp om Calder Trophy som det ser ut just nu. Foto: Nyhetsbyrån TT

Nu har Professional Hockey Writers Association släppt sin årliga halvtidsröstning gällande vilka spelare som kan tänkas få priser i samband med NHL Awards i sommar. Föga överraskande toppar Elias Pettersson listan gällande årets rookie.

De hockeyjournalister som ingår i Professional Hockey Writers Association brukar rösta fram en del priser i samband med NHL Awards. Nu har deras ”halvtidsröstning” släppts och ska man gå efter den så blir det en hel del svenskar som kommer prisas i sommar.

SER UT ATT BLI EN BLÅGUL KAMP

Elias Pettersson har stått för en formidabel rookie-säsong och han är också favorit i nuläget till att plocka hem Calder Trophy som går till ligans bästa rookie. Som tvåa hittar vi Rasmus Dahlin och som trea Dallas Miro Heiskanen.

Nashvilles back Mattias Ekholm har redan nu satt nytt personligt poängrekord i NHL under säsongen. Men trots det ligger han just nu bäst till för Rod Langway Award, ett pris som går till den back i ligan som bäst hanterar det defensiva spelet. Övriga namn på listan där är Calgarys Mark Giordano och Tampas svensk Victor Hedman.

BERÄTTADE OM DEPRESSIONEN

Robin Lehner berättade i somras om sina alkohol- och depressionsproblem som följt honom under flera år i NHL. Han bytte inför denna säsongen Buffalo mot New York Islanders och har fått en kanonstart i sin nya omgivning. Därför ligger han nu bäst till att kamma hem Comeback Player of the Year Award som går till den spelare som hittat tillbaka till en tidigare hög nivå.

Övriga på listan är Jeff Skinner och Zach Parise.