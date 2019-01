Erik Karlsson Foto: USA TODAY Network / IBL Bildbyrå

Han har missat de tre senaste matcherna i NHL. Men under All Star-helgen, som inleds i natt, gör Erik Karlsson comeback.

– Jag kommer kunna göra allt, säger han till media på plats.

En underkroppsskada har tvingat honom till vila från de tre senaste matcherna. Det spekulerades därför i om San Jose skulle hålla Erik Karlsson utanför All Star-festen också, för att låta honom göra comeback först efter det årliga evenemanget.

Men på mediadagen bekräftade den svenske storstjärnan att han kommer vara med och spela med de övriga superstjärna, i All Star-turneringen som pågår på hemmaplan i San Jose.

– Det är i San Jose. Det är för den här organisationen och för den fanskaran. Jag är en del av det och jag vill göra min del, det är viktigt för mig att vara gär och ge tillbaka. Därför är jag glad att jag kan delta. Jag ser fram emot det, säger han.

FYRA SVENSKAR

Den underkroppsskada som hållit honom borta från spel kommer inte påverka honom under Skills Competition, som går av stapeln i natt, eller All Star-turneringen i morgon natt.

– Jag känner mig bra. Det är All Star-matchen och jag kommer kunna göra allt. Det är en bra start, konstaterar Karlsson.