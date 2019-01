Han har gjort en strålande debutsäsong i Nordamerika och fick till och med NHL-debutera för Columbus. I natt utgick Kevin Stenlund skadad.

Kevin Stenlund slog sig häromveckan in i Columbus Blue Jackets. Det blev fyra matcher i NHL innan han skickades ned till AHL igen, för ytterligare matchning nu när NHL har uppehåll för All Star-helgen.

Men återkomsten till AHL blev tufft. I svenskens andra match sedan han återvände till farmarlaget tvingades han utgå med en skada. Uppgifterna kring 22-åringens mående är ganska knapphändiga, men enligt Columbusjournalisten Jeff Svoboda ska Stenlund ha sagt efter matchen att han hoppades att skadan inte ska hålla honom borta från spel under en lång tid.

Stenlunds Cleveland föll med 5-1 i nattens match mot Chicago. Den tidigare HV-spelaren har gjort 16 poäng på 35 matcher i AHL.

Stenlund didn't appear to be in too much disrepair seeing him after the game. Hopefully won't be something that keeps him out long-term, he said. #CBJ

— Jeff Svoboda (@JacketsInsider) January 25, 2019