Den nya tekniken för tankarna till 90-talets misslyckade satsning på "glowing puck". Foto: NHL/USA Today

Under fredagen höll Gary Bettman en presskonferens inför All Star-helgen. Där släppte han nyheten om att NHL nästa säsong ska införa teknologi som spårar både puck och spelare ute på isen.

De flesta hockeyintresserade kommer ihåg NHL:s ”lysande puck” från 90-talet. Majoriteten som minns fenomenet gör det ofta med fasa då pucken lös med blå eller orange färg i tv-sändningen för att göra det lättare att se pucken. Det blev inte så lyckat och det dröjde inte länge förrän man lät pucken vara som den är i sändningarna.

Nu gör ”lysande pucken” comeback, om än i ändrad form. NHL kommer att använda teknologi som ska spåra både puck och spelare på isen under matchen. Detta ska dock främst vara för data och statistikförande, inte synlighet under tv-sändningar.

– Detta kommer att fortsätta utvecklas och testas under resten av årets säsong och början av nästa för att bli så perfekt som möjligt. Detta är vår möjlighet att säga att vi har kommit tillräckligt långt. Bettman, NHLPA (spelarfacket) och tv-kanalerna är bekväma med att vi kan släppa lös detta. Detta är något som vi är otroligt spända inför, säger Keith Wachtel som är en av cheferna inom NHL.

Både spelare och pucken kommer att utrustas med ett mikrochipp. På spelarna kommer det att vara ungefär lika stort som en kapsyl och sitta mellan axelskydden. Enligt NHL kommer spelarna inte märka av att det är där.

”INTE ETT STORT FAN AV DET”

Med denna tekniken kommer man att kunna se i realtid hur snabbt en spelare åker, hur hårt en spelare skjuter och liknande. Spelarna blev frågade om deras åsikter under presskonferenserna som hölls under fredagen. De är inte enade i frågan.

– Jag är inte ett stort fan av det. Det finns så mycket statistik som jag kan tycka berättar en liten del av hur spelet blir. Som spelare är det däremot så mycket mer inblandat i en match. Det är en av världens snabbaste sporter och besluten jag fattar på isen är bara impulser utan större tanke, säger St. Louis-stjärna Ryan O’Reilly.

– Det finns så många frågor som kan få ett svar med det här. Hur fort jag eller pucken åker, skottyper. Det är vad det är. Det är inte alltid det hårdaste skottet som gör mål. Många gånger missar du ett skott men det studsar på något och hamnar i nätet. Det kommer att finnas en del saker de kommer att kunna se under vissa lägen. Det är svårt att kontrollera vad de kommer göra med det än. Om jag är orolig för det? Både ja och nej men om det hjälper sporten att utvecklas så är jag alltid positiv, säger San Jose-kaptenen Joe Pavelski.

Tekniken kommer att användas under All Star-helgen för att senare testas ytterligare. Det är inte spikat vilket datum som tekniken kommer att börja användas på heltid men det kommer ske nästa säsong.