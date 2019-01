Ryane Clowe i ett av många slagsmål Foto: AP Photo

Hjärnskakningarna tvingade honom att sluta som spelare, som 32-åring. Nu tvingas Ryane Clowe även kliva av sitt uppdrag som tränare för Torontos ECHL-lag.

– Min hälsa är min högsta prioritet. Både för min familjs skull och för mig själv, säger Clowe i ett uttalande.

Sommaren 2013 skrev han ett lukrativt femårskontrakt med New Jersey Devils värt 24,25 miljoner dollar. Det blev dock bara 56 matcher fördelat på två säsonger för forwarden Ryane Clowe. Sedan tvingades kanadensaren avsluta karriären på grund av sina hjärnskakningsbekymmer. Bland annat efter att ha gått närmare 90 slagsmål under sin karriär. I sina bästa tunder var han dock också en riktigt bra spelare, som gjorde över 60 poäng säsongen 10/11.

Sedan karriären på isen lades åt sidan har Clowe i stället varit coach. Först var han assisterande till John Hynes i New Jersey, innan han tog över Newfoundland Growlers i ECHL till den här säsongen. Det är det nya ECHL-laget som ingår i Torontos organisation. Men efter inte ens en hel säsong i Newfoundland kom igår beskedet att Clowe kliver åt sidan. Anledningen är återigen symptom från hjärnskakningarna han ådrog sig under sin spelarkarriär. Det meddelade Torontos general manager Kyle Dubas under gårdagen.

”EXTREMT ÄRAD”

Huruvida tränarkarriären läggs ned för gott, eller om 36-åringen siktar på att ta sig tillbaka, är i nuläget okänt.

– Jag var extremt ärad och stolt över att ha tilldelats den här posten, men min hälsa är min högsta prioritet. Både för min familjs skull och för mig själv, sade Clowe i ett uttalande.

– Jag vill tacka Toronto Maple Leafs för att de gav mig förtroendet att bli den första huvudtränaren i Growlers.

Ryane Clowe har även tvingats avstå en del matcher under säsongen, av hälsoskäl.