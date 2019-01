Simon Bertilsson och Erik Thorell kan fortsätta sina karriärer i Ryssland. Det uppger den ryska nyhetssajten championat.com. Bertilsson, 27, spelar just nu i Brynäs i SHL, en klubb han representerat under hela sin junior- och seniorkarriär. Ha

Djurgården har fått luft under vingarna igen. På lördagen slog man Brynäs för andra dagen i rad och tog sin fjärde raka seger i SHL via 3–0. I Växjö bjöd hemmalaget och Frölunda på ett svängigt toppmöte som slutade med övertidsseger

19 januari, 2019

Han vann åtta SM-guld med Brynäs under sina 15 säsonger i Gävleklubben. Nu väljs Lars-Göran Nilsson, känd som "Virvelvinden från Vuollerim", in i svensk ishockeys Hall of Fame, meddelar Svenska Ishockeyförbundet på sin hemsida. LÄS MER: