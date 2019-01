I natt var det dags för den årliga ”Skills competition”. I år skrev USA:s damlandslags Kendall Coyne historia. Hon var den första kvinna som deltog i evenemanget.

– Jag visste att det var en händelse som skulle bryta många barriärer, säger Coyne.

Bara timmar före Skills Competition kom beskedet att Colorados superstjärna Nathan MacKinnon skulle tvingas avstå Skills Competition och All Star-turneringen på grund av en skadad fot. Då skickade Colorado ut frågan till damlandslagets stjärna Kendall Coyne Schofield. Hon var snabb på att svara.

”Det skulle vara en ära. Jag tar mig till rinken så fort jag kan”.

It would be my honor! I’ll get to the rink as fast as I can! #NHLAllStar #HockeyIsForEveryone https://t.co/D0FyiQ1uZM

— Kendall Coyne Schofield (@KendallCoyne) January 25, 2019