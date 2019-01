Henrik Lundqvist och Mats Zuccarello. Foto: USA TODAY Network / IBL Bildbyrå

Det går mycket rykten kring Mats Zuccarellos vara eller icke vara i New York Rangers inför trade deadline. Då går kompisen Henrik Lundqvist ut och uttrycker hur mycket han vill att norrmannen ska stanna.

– Man vill inte tänka på att han kan lämna, säger ”King Henrik” till nhl.com.

Det är ingen hemlighet att New York Rangers är inne i en ombyggnation. De gamla spelarna ska ut och nya unga spelare ska in. En spelare som därför är i farozonen att bli trejdad är den norske stjärnan Mats Zuccarello.

31-åringen är just nu inne på sin nionde säsong med Rangers och har blivit en stöttepelare i laget. Han har varit en av spelarna som skjuter mest poäng i laget de senaste säsongerna och är assisterande lagkapten för klubben. Däremot sägs han finns tillgänglig på marknaden i utbyte mot en ung och talangfull spelare.

Kompisen Henrik Lundqvist har spelat tillsammans med Zuccarello ända sedan han kom till Rangers organisation 2010. Han ser hellre att norrmannen blir kvar i klubben.

– Man vill inte riktigt tänka på att han kan lämna, att spela i ett Rangers utan honom. Först och främst så har han blivit en nära vän för mig. Han har varit en så stor del av det här laget i flera år. Jag uppskattar honom som spelare, som person och som lagkamrat, säger stjärnmålvakten till nhl.com.

”HOPPAS SJÄLVKLART ATT HAN STANNAR KVAR”

Både Lundqvist och Zuccarello har spelat hela sina NHL-karriärer i New York Rangers. 36-åringen förstår däremot att det är sådan businessen är om han skulle förlora sin norske kompis.

– Vi vet alla hur den här världen fungerar. Det är en affärsmarknad och det är mycket planering som går in i att byta bort spelare. Vi är i en unik position just nu så vi får se vad som händer men självklart så hoppas jag att han stannar kvar.

Zuccarello missade 13 matcher med en skada tidigare under säsongen men har efter det kommit tillbaka i bra form. Det har blivit 24 (8+16) poäng på 35 matcher. Han är med det den, delat, fjärde bästa poängplockaren i Rangers den här säsongen.

– Skridskoåkningen och spelsinnet finns där för honom. När han är så bra han kan vara så gör han verkligen skillnad. När han är på denna nivån så är han en extremt bra spelare. Det är roligt att se honom spela, säger Lundqvist.

Deadlinen för NHL-trejder är den 25 februari och Mats Zuccarello är ett av de hetaste namnen på marknaden. Det ryktas bland annat att han skulle kunna bytas mot svenske André Burakovsky i divisionsrivalen Washington Capitals.