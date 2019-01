Mattias Tedenby. Foto: Henrik Skoglund

HV71:s Mattias Tedenby inledde säsongen strålande och var många stunder den som ensam drog ett krisande HV71. Men när laget höjde sig slog måltorkan till. Idag gjorde dock äntligen Tedenby mål efter 16 mållösa matcher.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

När HV71 under lördagskvällen besegrade Växjö på hemmaplan med 4-2 var Mattias Tedenby den stora matchvinnaren med två mål. Detta i sin 400:e match för klubben.

— Ibland blir det så att man har några matcher där det blir jobbigt att få in den. Sen får man in någon och då rullar det på igen. Det var skönt att sätta dit den, berättar Mattias Tedenby efter matchen.

— Hela kedjan spelar bra idag och vi hjälper varandra. Vi sätter puckarna på varandra så att vi får den där extra millisekunden att göra bra grejer.

INLEDDE STRÅLANDE

Mattias Tedenby inledde säsongen på ett strålande vis i HV71, men han har inte gjort mål sedan 15 november och mellan det och kvällens två mål har han hunnit med ett tränarbyte och en kontraktsförlängning.

— Jag tycker jag har spelat bra ändå. Kanske inte gjort mål, men spelat pucken bra till mina medspelare och satt dem i bra lägen, berättar han för hockeysverige.se efter matchen.

Segern innebär att HV nu vunnit samtliga tre möten mot Smålandsrivalen Växjö den här säsongen.

— Jag vet faktiskt inte vad det beror på. Det är svårt att säga. Det är tajt och vi har lyckats vinna tre matcher mot dem i år. Så är det ibland, säger Tedenby.

Han vet dock vad som gäller inför fortsättningen.

— Det gäller att ligga på här nu och ta de här poängen. Fortsätta att vinna, komma i ”steaks” så man kan vinna ett par i rad.