Oscar Möller blev stor matchhjälte för Skellefteå AIK mot Örebro. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Skellefteås fyra matcher långa segersvit såg ut att gå mot sin ända i lördagskvällens drabbning med Örebro. Då klev lagets stjärnforward Oscar Möller in i handlingarna. Först kvitterade han matchen med 0,3 sekunder kvar av den tredje perioden – sen sköt han extrapoängen till hemmalaget med sitt 3–2-mål i förlängningen.

– Det betyder otroligt mycket för moralen i laget att få vända på det här sättet, säger Möller till hockeysverige.se.

SKELLEFTEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Skellefteå AIK har gått som tåget den senaste tiden. Inför kvällens match mot Örebro hade västerbottningarna fyra raka segrar i bagaget, men under lördagskvällen såg det länge ut som att segersviten skulle brytas.

Med bara tre och en halv minut kvar av ordinarie matchtid kunde Örebroforwarden Patrik Virta styra in 2–1-pucken till gästerna. Hemmalaget tog ut målvakten Mantas Armalis i ett sista desperat försök att få in en kvittering och med bara 0,3 sekunder kvar av ordinarie matchtid lyckades Oscar Möller vispa in 2–2-pucken bakom Stefan Stéen.

– Det var bara att skicka in den. Det var tur att det var öppen bur, jag stod egentligen bara som returtagare och tryckte in den. Jag visste inte hur mycket tid som var kvar. Det var kul att se på reprisen att det var på det berömda håret, säger Möller till hockeysverige.se med ett skratt.

”ETT BRA KARAKTÄRSDRAG”

I förlängningen kunde Möller och Skellefteå sedan utnyttja det matchstraff som Örebrokaptenen Jere Sallinen ådrog sig under slutminuten av den tredje perioden. Framspelad av Jonathan Pudas kunde Möller kruta in 3–2 till Skellefteå och således skjuta extrapoängen till västerbottningarna.

– Det betyder otroligt mycket för moralen i laget att få vända på det här sättet. Vi har vänt på matcher förut och det är ett bra karaktärsdrag som vi har i gruppen. Sen så vill man kanske inte ha det så här hela tiden, att man måste jaga på det vis vi gör idag, men det är en riktigt skön känsla nu efter matchen, säger Möller.

Segern var Skellefteås femte raka och laget placerar sig på en sjätteplats efter kvällens SHL-omgång. I den hyperjämna tabellen har de svartgula bara tre poäng upp till fjärdeplacerade Djurgården.

Vad har hänt med laget sedan nyår? Ni är otroligt svårstoppade för tillfället.

– Vi spelar lite enklare och tvingar motståndarna att jobba över hela isen. Tidigare har vi kanske försökt överspela situationer och göra det lite för krångligt. Det finns så klart tid och rum för finlir också, men i det stora hela har vi fokuserat på att få pucken uppåt i banan så fort som möjligt och vi har gjort det bra. Alla har köpt in på det. Det är väl ingen ”magic formula”, egentligen.