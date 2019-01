Häromveckan kom beskedet att det inte blir något World Cup 2020. Men någon form av landslagsturnering i NHL:s regi kan dyka upp inom kort.

2016 gjorde World Cup comeback efter tolv års uppehåll. Tanken var att turneringen nu skulle börja återkomma vart fjärde år men de planerna gick upp i rök direkt. World Cup 2020 är inställd, då parterna inte vill spela turneringen så länge det löper en risk att NHL drabbas av en lockout precis efter.

Men någon form av landslagsturnering säsongen 20/21 kan vi ändå få se. Enligt insidern Pierre LeBrun har både NHL och spelarfacket NHLPA diskuterat möjligheten att ersätta World Cup med en World Cup i miniformat, eller någon annan form av landslagsturnering, som i så fall skulle ske mitt under säsongen 2020/2021.

Därmed skulle NHL ändå få arrangera en ”bäst mot bäst”-landslagsturnering. Enligt tidigare uppgifter ska ligan också vara intresserad av att låta spelarna delta vid OS i Beijing 2022, då Kina är en viktig marknad för NHL.

Fortsättning följer…

Of interest: both sides confirming they’ve discussed the possibility of a smaller scale World Cup or some sort of international event to be held mid-season in 2020-21. All part of a larger scope international calendar both sides hope to hammer out in CBA talks

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) January 25, 2019