Gabriel Landeskog jagar Erik Karlsson. Tillslut var det Landeskog som överglänste landsmannen. Foto: AP Photo/Tony Avelar

Under de tre matcher som ingick i All Star-helgen i San José så var det bara en spelare som lyckades göra hattrick. Han var svensk och heter Gabriel Landeskog och tog sitt lag till final.

San Josés Erik Karlsson hade hemmaplan i SAP Center under All Star-helgen. Det tog stjärnsvensken tillvara på bästa sätt genom att göra två mål i semifinalen. Dock var Gabriel Landeskog ofin nog att stjäla showen för landsmannen då han gjorde hattrick.

DEBUT

Erik Karlsson har bara noterats för tre mål under säsongen. Men när det nu var stjärnmatch slog han till med två i semifinalen. Gabriel Landeskog, som gjorde All Star-debut smällde in ett hattrick och totalt gjorde han fyra mål under de två matcherna hans Central fick spela. Men det blev förlust i finalen mot Metropolitan och Landeskog trodde det kunde bero på att hans lag fått vila lite längre.

— Om det är en ursäkt vi kan använda så kör vi på det, skämtade Landeskog till nhl.com efter finalen.

— Sen hade de en utvilad Sidney Crosby också. Han dök inte upp till Skills Competition igår och han såg fräsch ut.