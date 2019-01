Tre svenskar deltog i natt när AHL inledde sin All Star-helg. Och det blev ett hektiskt schema för Erik Brännström , Calle Rosén och Sebastian Aho under Skills Competition.

Brännström representerar Chicago Wolves för ”Team West” vid tillställningen. 19-åringen, som var lagkapten för det svenska JVM-laget tidigare i år, deltog i tävlingarna för puckkontroll, passningar och frilägen. Han föll däremot i puckkontroll-tävlingen mot Clevelands Nathan Gerbe. I samma grenar deltog Aho, som har Bridgeport Sound Tigers som klubbadress, men för ”Team East”. Aho, som tävlade i en straffet, föll även han i puckkontroll-grenen.

Rosén tävlade i att skjuta snabbt, passningar och frilägen.

Calle Rosen and Michael Dal Colle go up against Troy Grosenick in the Rapid 🔥. #AHLAllStar pic.twitter.com/bcPbrJqgf3

