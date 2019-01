Jamie Oleksiak trejdades från Dallas till Pittsburgh under fjolårssäsongen. Nu väljer Dallas att trejda tillbaka den storvuxne backen i utbyte mot ett fjärderundeval i sommarens draft, meddelar NHL-klubben på sin hemsida.

Jamie Oleksiak draftades av Dallas Stars i förstarundan 2011 och spelade sex och en halv säsong i organisationen innan han trejdades till Pittsburgh vid juletid förra säsongen. I Penguins-tröjan har Oleksiak fått ett lyft poängmässigt och stått för elva poäng (4+7) på 36 matcher den här säsongen.

Nu står det klart att Oleksiak återvänder till Texas och Dallas. Under måndagskvällen meddelade Stars att man trejdat till sig 26-åringen i utbyte mot ett fjärderundeval i sommarens draft.

– Vår backsida har varit drabbad av skador hela säsongen och genom att plocka in Jamie får vi ett djup i försvaret. Vi känner honom väldigt väl och är glada över att ha honom tillbaka, säger klubbens general manager Jim Nill till klubbens hemsida.

Jamie Oleksiak har spelat 223 matcher under de sju och en halv säsonger han spenderat i ligan. På dessa matcher har han samlat ihop 47 poäng (15+32), samtidigt som han noterats för 206 utvisningsminuter.

Big Rig returns to Big D!

The Dallas Stars have acquired defenseman Jamie Oleksiak from the Pittsburgh Penguins in exchange for a fourth-round pick in the 2019 NHL Draft. https://t.co/7NkXgxBP7G

— Dallas Stars (@DallasStars) January 28, 2019