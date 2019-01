Här är beskedet Columbus inte ville ha. Storstjärnan Artemij Panarin kommer inte förhandla om ett nytt kontrakt förrän efter säsongen. Därmed kan han komma att trejdas.

Följetongen kring Artemij Panarins framtid har pågått sedan draften i somras, då det framkom uppgifter om att han inte ville stanna i Columbus. Hans agent har sedan dess uttryckt att han trivs, men att det finns tveksamheter kring om Artemij Panarin verkligen vill skriva ett långtidskontrakt med klubben.

Agenten Dan Milstein och general manager Jarmo Kekäläinen har fört samtal om ryssens framtid men de samtalen avslutas nu. I natt skrev agenten Milstein på sitt twitterkonto att Panarin inte vill förhandla om ett nytt kontrakt förrän efter säsongen. Nu ligger allt fokus på att vinna Stanley Cup med Columbus, skriver agenten. Klubben är meddelad om beslutet.

Columbus förhoppning var att säkra upp honom innan trejd deadline som kommer om ungefär fyra veckor. Den förhoppningen är nu borta. I stället kan de välja att tredja sin superstjärna, skriver The Athletic.

Sajten skriver att det troliga nu är att Blue Jackets letar efter en trejdpartner redan innan deadline, för att de på så sätt inte ska riskera att tappa Panarin gratis när hans kontrakt går ut i sommar.

Den 27-årige ryssen har gjort 53 poäng på 46 matcher under säsongen.

Statement about Artemi Panarin’s future “We have informed the team that we are willing to discuss Artemi’s future after the season. Our priority now is to focus on the rest of the season, trying to win a Stanley Cup for the CBJ & their fans”. No additional comments will be made..

— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) January 28, 2019