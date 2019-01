Under tisdagskvällen gick OHL-klubben Kitchener Rangers ut med att de utsett svenske Rickard Hugg till ny lagkapten.

Colorado Avalanches Gabriel Landeskog var under sin tid i den kanadensiska juniorklubben Kitchener lagkapten. Nu står det klart att ännu en svensk får det ärofyllda uppdraget: Rickard Hugg.

Hugg lämnade Leksand 2017 och är inne på sin andra säsong i Kitchener. Den svenske JVM-forwarden har hittills under säsongen stått för 48 poäng på 40 matcher.

The #OHLRangers are proud to announce Rickard Hugg as our team captain.

