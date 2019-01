Under söndagen spelade de match i Leksand. På resan hem var SDHL-laget Göteborg HC inblandade i en bussolycka. – Vi måste haft änglavakt. Det var träd framför oss som vi precis missade, säger assisterande kaptenen Matilda Rantanen till G

Han gjorde fem säsonger i Leksand under storhetstiden. Men måhända har Ole jacobson hamnat lite i skymundan som målvakt bakom större namn. Idag får vi lära känna honom i denna veckas avsnitt av Old School Hockey. Det är lätt att man glö

26 januari, 2019

Han är en av de stora i Brynäs historia. Idag belönas Lars-Göran Nilsson med en plats i Hall of Fame. Därför bjuder vi på en tillbakablick på virvelvindens karriär - berättad av honom själv. Vi repriserar vår Old School Hockey-intervju me