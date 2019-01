Nashvilles forward Austin Watson har knappast sin bästa tid i livet. I somras stängdes han av från spel i NHL då han dömdes till villkorlig dom för misshandel av sin flickvän. Nu har han placerats i NHL:s/NHLAPA:s missbruksprogram.

I somras hamnade Austin Watson och hans flickvän i bråk på en bensinmack och Predators-forwarden stängdes senare av 27 matcher för att ha knuffat flickvännen under bråket. En skiljedomstol sänkte senare straffet till 18 matcher. Något som väckte stor kritik i Nordamerika eftersom han faktiskt är dömd för misshandel i rätten. Han dömdes till villkorlig dom.

Nu tvingas dock Watson till ännu ett brejk från hockeyn. Han har nämligen placerats i NHL/NHLPA joint Substance Abuse and Behavioral Health Program och anledningen till det ska vara ett pågående alkoholmissbruk.

#NHL announces #preds⁠ ⁠ forward Austin Watson has been placed in Stage 2 of the NHL/NHLPA joint Substance Abuse and Behavioral Health Program “for treatment related exclusively to his ongoing issues with alcohol abuse.”

