Att en del hockeymatcher kan spåra ur i form av utvisningar till höger och vänster är inget nytt. Men frågan är om inte Fagerstas back Samuel Blücher slog något slags rekord när han tilldelades 62 minuter under en och samma period. Det v

Skellefteåtränaren och gamle Färjestadsspelaren Tommy Samuelsson har i dag valts in i svensk hockeys Hall of Fame. – Att få detta besked är en form av bekräftelse att man gjort saker av betydelse. Det är enormt hedrande, säger han till N

Idag 10:08

Igår blev det klart att Nichlas Hardt bytte Malmö mot Växjö. Idag blev det klart att hans förra klubb lånar in Pontus Netterberg från just Växjö. Malmö meddelar via sin hemsida att de förstärker forwardssidan med Växjös Pontus Netter