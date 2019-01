Samuel Asklöf förväntas bli borta en längre tid. Foto: Bildbyrån

Brynäs 20-årige forward Samuel Asklöf har drabbats av ett rejält bakslag. Han drabbades av en överkroppsskada och riskerar att missa resten av säsongen.

– Vi kommer att undersöka möjligheten för en operation, säger fystränare Magnus Ågren till klubbens hemsida.

Samuel Asklöf har fått mer och mer förtroende under säsongen och gått upp i speltid från fjolåret. Nu kommer däremot ett bakslag för den unge centern. Han åkte på en allvarlig överkroppsskada i matchen mot Linköping och riskerar att bli borta länge.

I värsta fall är säsongen redan över för 20-åringen.

– Han har en konstaterad överkroppsskada. Vi kommer att undersöka möjligheten för en operation, för att därifrån eventuellt kunna spela i ett slutspel, säger fystränaren Magnus Ågren till klubbens hemsida.

”VÄLDIGT TRÅKIGT”

Asklöf har imponerat på ledningen under säsongen och har snittat 9,33 minuters istid per match jämfört med de 6,51 minuterna han spelade i snitt per match under förra säsongen. Poängskörden har hittills varit densamma, sex poäng.

– Det är väldigt tråkigt att tvingas konstatera den här skadan på Samuel, säger sportdirektören Andreas Dackell.

I matchen mot Mora fick junioren Adrian Elefalk chansen att spela i Asklöfs frånvaro. Det var Elefalks andra match i A-laget och det ser ut till att bli fler om inte Brynäs plockar in ett nyförvärv inom kort. På 28 J20-matcher har 19-åringen stått för 25 poäng den här säsongen.

Andreas Dackell delar med sig av hur han ser på lagets bredd på forwardssidan efter Asklöfs skada.

– Vi blir en spelare kort, samtidigt har vi spelare som fyller på underifrån från vår juniorverksamhet. Jag förstår och är medveten om att många som följer oss tycker att vi måste agera här och nu och lyfta in spelare utifrån med kort varsel. Samtidigt har jag och organisationen ett ansvar att inte ta förhastade eller stressade beslut. Precis som jag sagt flera gånger tidigare följer vi marknaden kontinuerligt för att hitta spelare som passar in i det vi vill bygga med vårt lag och i vårt omklädningsrum. Det är många parametrar som avgör vad som är en bra värvning. När och om vi hittar rätt spelare så kommer vi att agera, säger Dackell.